Трамп угрожает не думать и сразу атаковать Иран: вот что взбесит президента США

Президент США Дональд Трамп пообещал без раздумий атаковать Иран, если страна продолжит обогащать уран. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время беседы с журналистами.
Тему ситуации на Ближнем Востоке глава Белого дома затронул в пятницу, 27 июня. Тогда он отметил, что сейчас у Вашингтона есть реальные доказательства «полного уничтожения» ядерной программы Тегерана. Поэтому теперь, уверен Трамп, проблема решена.
Однако он подчеркнул, что сценарий с ударами по Ирану может легко повториться. По словам Трампа, он будет без раздумий атаковать ближневосточное государство, если американская разведка доложит ему о продолжении ядерной программы и дальнейшем обогащении урана.
Тогда же американский лидер высказался на тему конфликта на Украине. Он признался, что до сих пор настроен оптимистично. Поэтому продолжает рассчитывать на прогресс в мирном процессе. Однако какие-либо детали самого урегулирования глава Белого дома раскрывать не стал.