Трамп угрожает не думать и сразу атаковать Иран: вот что взбесит президента США

Тогда же американский лидер высказался на тему конфликта на Украине. Он признался, что до сих пор настроен оптимистично. Поэтому продолжает рассчитывать на прогресс в мирном процессе. Однако какие-либо детали самого урегулирования глава Белого дома раскрывать не стал.