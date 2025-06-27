В России заявили о политической смерти Зеленского

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге. По мнению политика, у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией.