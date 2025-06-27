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В России заявили о политической смерти Зеленского

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Владимир Зеленский мертв.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Владимир Зеленский мертв. Об этом дипломат высказался в беседе с RT.

Кроме того, по словам постпреда, лично для Зеленского окончание правления может повлечь ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел.

Поэтому у главы киевского режима есть все причины держаться за власть и не проводить выборы, добавил Небензя.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге. По мнению политика, у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией.

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