Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Владимир Зеленский мертв. Об этом дипломат высказался в беседе с RT.
Кроме того, по словам постпреда, лично для Зеленского окончание правления может повлечь ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел.
Поэтому у главы киевского режима есть все причины держаться за власть и не проводить выборы, добавил Небензя.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге. По мнению политика, у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией.