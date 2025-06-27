Путин напомнил в Минске про соринку в чужом глазу, сказав о вооружении Запада

Во время визита в Минск президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, сказав и о дополнительных расходах на вооружение в странах Европы, пишет ТАСС.
— Все эти их рассуждения по поводу того, что они стараются поднимать (расходы на вооружение. — Ред.), ну пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать, — отметил Путин.
Кроме того, президент России заявил, что считает необоснованной ссылку на агрессивность России:
— Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивный.
Путин напомнил, что в России есть хорошая поговорка: «Соринку замечаю в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят», и на фоне данной риторики о якобы мнимой агрессивности России в Европе говорят о необходимости вооружаться. «Пускай вооружаются», — добавил он.
Напомним, что Владимир Путин находится в Беларуси с двухдневным визитом. 26 и 27 июня он принял участие в Евразийском экономическом форуме и саммите Евразийского экономического союза.
Ранее Путин заявил в Минске, что РФ готова отдать Украине еще три тысячи тел погибших.
Прочитайте, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некоторые в мире ждут, когда ЕАЭС споткнется или разойдется.
Кроме того, Лукашенко высказался про удары по ядерным объектам Ирана.
Еще Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом.