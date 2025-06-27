Путин напомнил в Минске про соринку в чужом глазу, сказав о вооружении Запада

— Все эти их рассуждения по поводу того, что они стараются поднимать (расходы на вооружение. — Ред.), ну пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать, — отметил Путин.