Постфактум о саммите ЕАЭС: где, по мнению Лукашенко, странам «пятерки» нужно ускориться

Нередко можно услышать, что Евразийский экономический союз — объединение более формальное, чем Евросоюз. Но масштабы Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС говорят об обратном. Судите сами: больше 2,7 тыс. участников из 33 стран. Шесть больших тематических блоков. Больше 30 мероприятий, которые охватили, кажется, все возможные сферы. Говорили про сельское хозяйство, промышленность, фармацевтику, высокие технологии… А в форуме и саммите участвовали лидеры стран, которые в ЕАЭС не входят. Больше того — порой находятся на других континентах. Про форум мы во всех подробностях писали вчера. А сегодня расскажем, чем запомнился саммит ЕАЭС, кто в нем участвовал и каким видит будущее союза Александр Лукашенко.