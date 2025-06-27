Постфактум о саммите ЕАЭС: где, по мнению Лукашенко, странам «пятерки» нужно ускориться

Нередко можно услышать, что Евразийский экономический союз — объединение более формальное, чем Евросоюз. Но масштабы Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС говорят об обратном. Судите сами: больше 2,7 тыс. участников из 33 стран. Шесть больших тематических блоков. Больше 30 мероприятий, которые охватили, кажется, все возможные сферы. Говорили про сельское хозяйство, промышленность, фармацевтику, высокие технологии… А в форуме и саммите участвовали лидеры стран, которые в ЕАЭС не входят. Больше того — порой находятся на других континентах. Про форум мы во всех подробностях писали вчера. А сегодня расскажем, чем запомнился саммит ЕАЭС, кто в нем участвовал и каким видит будущее союза Александр Лукашенко.
Начнем с состава участников. Кроме лидеров стран «пятерки» и стран-наблюдателей, за столом переговоров в расширенном составе собрались лидеры и представители, например, ОАЭ и Монголии. Это определенно позитивный момент — значит, к ЕАЭС присматриваются и видят в нем потенциал. Но не все присматриваются по-доброму: кто-то искоса, а кто-то откровенно враждебно. Говорил про это и наш Президент.
«Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты и подключаются к нашему союзу. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас», — уверен Александр Лукашенко.
Заседания ради заседаний никому не нужны — еще один посыл белорусского лидера. Эти слова часто можно услышать от Александра Лукашенко. С таким же принципом Беларусь подошла к организации саммита ЕАЭС. В Минске подписали около десяти документов — достаточно солидный портфель. Соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ и временное торговое соглашение с Монголией — конкретные подтверждения, что к ЕАЭС присматриваются.
Торговые соглашения ЕАЭС с Монголией и ОАЭ подписаны на полях саммита в Минске Наследный принц Абу-Даби: ОАЭ хотят вывести сотрудничество с ЕАЭС на новый уровень Монголия заявила о заинтересованности углублять взаимовыгодное сотрудничество с ЕАЭС.
«Теория без практики мертва, практика без теории слепа», — слова, которые приписывают знаменитому русскому полководцу Александру Суворову. Здесь главное соблюсти баланс, о котором сегодня сказал Президент Беларуси.
«Если мы хотим, чтобы наш союз был работающим и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий (хотя это тоже неплохо), темп развития нашего союза на следующую пятилетку должен быть напряженным, по каждому направлению нужен четкий алгоритм действий, приводящий к конкретному общему результату», — считает Александр Лукашенко.
Лукашенко: ЕАЭС способен стать ядром мировой интеграции интеграций Лукашенко призвал ЕАЭС отбросить деструктивную повестку и создавать условия для мирной и спокойной жизни.
Участники саммита приезжали во Дворец Независимости один за другим, с разницей буквально в минуту. Все, кроме премьер-министра Армении. Вчера и сегодня Никол Пашинян работал в Минске удаленно. Другими словами, выступал в уже привычном для себя онлайн-формате. На форуме Николу Пашиняну даже выделили два больших экрана.
Дистанционно выступил и Президент Ирана — по очень понятным и уважительным причинам. Вообще, на ситуацию в ближневосточном регионе то и дело обращали внимание многие лидеры.
Президент Ирана в ходе саммита ЕАЭС поблагодарил страны союза за поддержку Президент Ирана считает, что ЕАЭС продемонстрирует успешную модель региональной интеграции.
«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси — стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния», — обозначил позицию Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко прокомментировал удары по ядерным объектам Ирана.
Но вернемся к Армении… На личное отсутствие Никола Пашинян вчера обратил внимание наш Президент. И сказал, что странам ЕАЭС надо бы разобраться, почему Армения заняла такую позицию. Если есть недомолвки, то в этом нужно разобраться и одной, и другой стороне. Никол Пашинян, который выступал сразу после нашего Президента, оставил это без внимания. Хотя позицию Беларуси наверняка принял к сведению.
Лукашенко прокомментировал неприезд руководства Армении на мероприятия ЕАЭС.
Много говорили про успехи ЕАЭС. А они действительно есть, чего уж тут скрывать. Совокупный ВВП стран и региональных интеграционных объединений, с которыми ЕАЭС установил и формализовал отношения, составляет $72 трлн. Это, для понимания, половина мировой экономики и половина населения всей планеты.
Увеличился и совокупный ВВП участников Евразийского экономического союза — с $1,6 трлн до $2,6 трлн. А общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился до $97 млрд. Причем 93% расчетов между нашими государствами проводится в национальных валютах. Говорить про дедолларизацию еще очень рано, но показатель очень серьезный.
Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха Лукашенко: ВВП ЕАЭС за следующие 10 лет надо как минимум удвоить Лукашенко призвал страны ЕАЭС не догонять друг друга, а создавать уникальный евразийский продукт.
Не обошлось без замечаний от белорусского Президента. Странам ЕАЭС, уверен он, нужно ускоряться в создании передовых производств. А пока в январе были одобрены два проекта на $17 млн — выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. «Аж смешно называть эти проекты», — добавил Александр Лукашенко. По мнению Президента, ускоряться нужно там, где сейчас есть особенный перевес в пользу западных корпораций — фармацевтика, автомобилестроение и микроэлектроника… По-другому не достичь импортонезависимости, про которую сейчас все чаще говорят.
Не меньше говорят и про продовольственную безопасность. С этой темой тоже не все так уж гладко. Александр Лукашенко даже назвал ситуацию тревожной. Для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок для импорта. Нужен результат и в вопросах цифрового развития — ту же электронную подпись заставить работать. И многое другое. Президент об этом подробно высказывался, все можно почитать.
Вообще, о том, как был организован саммит, лучше всего говорили его непосредственные участники, которым это куда виднее, чем стороннему наблюдателю. Шавкат Мирзиёев, например, отметил «плодотворное председательство Беларуси в Евразийском экономическом союзе, в период которого заметно активизировалось многостороннее практическое взаимодействие». А Владимир Путин на вчерашнем форуме сказал, что в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса. Все полезные идеи, рекомендации, предложения будут учитываться в дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза, заверил российский лидер.
ЕАЭС наверняка будет укрепляться и обновляться. И, возможно, в обозримом будущем все же достигнет звания ЕАЭС 2.0. Во всяком случае, его контуры Президент Беларуси на вчерашнем форуме обрисовал во всех подробностях. Ведь как сказал Президент: «В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы».
ЕАЭС 2.0, наследство СССР и время действовать вместе. Вся речь Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Минске.
Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце года в Санкт-Петербурге.
БЕЛТА. -0-