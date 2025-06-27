Небензя рассказал о нереалистичных планах Украины

«На данный момент их [Украина] позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации… Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — сказал Небензя в интервью RT.