Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя рассказал о нереалистичных планах Украины

Украина на переговорах с Россией настаивает на возврате к ситуации 1991 года, однако такая позиция не имеет перспектив для достижения договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Для России неприемлемо желание Украины вернуться к территориям 1991 года.

Украина на переговорах с Россией настаивает на возврате к ситуации 1991 года, однако такая позиция не имеет перспектив для достижения договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На данный момент их [Украина] позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации… Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — сказал Небензя в интервью RT.

Дипломат также отметил, что прекращение мобилизации со стороны Украины могло бы стать признаком готовности к реальным переговорам. По его словам, требования Киева о возврате к прежним границам не соответствуют текущей ситуации и не учитывают изменений, произошедших за последние годы. Он подчеркнул, что Москва оценивает такие условия как неприемлемые для диалога.

Ранее Василий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда, по мнению Москвы, договоренности использовались для усиления позиций Украины. Российская сторона настаивает на необходимости окончательного урегулирования конфликта и прекращения поставок вооружений Киеву, а также мобилизации на Украине.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше