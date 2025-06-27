Для России неприемлемо желание Украины вернуться к территориям 1991 года.
Украина на переговорах с Россией настаивает на возврате к ситуации 1991 года, однако такая позиция не имеет перспектив для достижения договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«На данный момент их [Украина] позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации… Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — сказал Небензя в интервью RT.
Дипломат также отметил, что прекращение мобилизации со стороны Украины могло бы стать признаком готовности к реальным переговорам. По его словам, требования Киева о возврате к прежним границам не соответствуют текущей ситуации и не учитывают изменений, произошедших за последние годы. Он подчеркнул, что Москва оценивает такие условия как неприемлемые для диалога.
Ранее Василий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда, по мнению Москвы, договоренности использовались для усиления позиций Украины. Российская сторона настаивает на необходимости окончательного урегулирования конфликта и прекращения поставок вооружений Киеву, а также мобилизации на Украине.