Трамп: США могут потребовать от Ирана передачу всех запасов урана

В преддверии будущих переговоров с Ираном американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон может выдвинуть требования к Тегерану, касающиеся не только прекращения обогащения урана, но и передачи всего накопленного иранского уранового запаса.
«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — подчеркнул глава Соединенных Штатов, отвечая на вопрос журналистов о позиции Белого дома на предстоящих переговорах с Ираном.
Трамп акцентировал внимание на том, что Вашингтон неуклонно стремится к полной ликвидации возможностей Ирана по созданию ядерного вооружения.
По словам американского президента, он уже четверть века говорит о недопустимости ядерного вооружения у Ирана.
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал удары США по Ирану политическим спектаклем.