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Трамп: США могут потребовать от Ирана передачу всех запасов урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже 25 лет говорит о недопустимости «ядерного Ирана».

Источник: Аргументы и факты

В преддверии будущих переговоров с Ираном американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон может выдвинуть требования к Тегерану, касающиеся не только прекращения обогащения урана, но и передачи всего накопленного иранского уранового запаса.

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — подчеркнул глава Соединенных Штатов, отвечая на вопрос журналистов о позиции Белого дома на предстоящих переговорах с Ираном.

Трамп акцентировал внимание на том, что Вашингтон неуклонно стремится к полной ликвидации возможностей Ирана по созданию ядерного вооружения.

По словам американского президента, он уже четверть века говорит о недопустимости ядерного вооружения у Ирана.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай назвал удары США по Ирану политическим спектаклем.

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