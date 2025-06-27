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«Риторика террористов»: в ГД ответили на планы Киева нарастить удары БПЛА по России

Угрозы министра обороны Украины Рустема Умерова увеличить дальнобойные удары по территории России является риторикой террористов и попыткой скрыть неудачи украинской армии на фронте. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Республики Крым Юрий Нестеренко.

Нестеренко подчеркнул, что заявления Украины об увеличении ударов по России — это риторика террористов.

Угрозы министра обороны Украины Рустема Умерова увеличить дальнобойные удары по территории России является риторикой террористов и попыткой скрыть неудачи украинской армии на фронте. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Республики Крым Юрий Нестеренко.

«Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является, прежде всего, попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте», — отметил Нестеренко в разговоре с РИА Новости. По его мнению, подобные высказывания главы украинского оборонного ведомства, который также возглавляет делегацию Киева на международных переговорах, наглядно демонстрируют реальные намерения украинского руководства.

Депутат добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские политики не заинтересованы в диалоге и мирном разрешении конфликта. Как считает Нестеренко, затягивание боевых действий выгодно киевским властям, поскольку позволяет Зеленскому сохранять власть после истечения его президентских полномочий.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в этот же день сообщил о запуске крупномасштабной инициативы по оснащению украинских вооруженных сил дронами. Это необходимо для того, чтобы увеличить атаки по России, отметили в украинском ведомстве.

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