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Трамп раскрыл свои ожидания по поводу украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал 27 июня на пресс-конференции.

Американский лидер выразил надежду на продвижение переговоров.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал 27 июня на пресс-конференции.

«Нам необходимо решить этот вопрос. Я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении», — процитировало слова Трампа РИА Новости.

Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп отметил небольшой прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая постепенное продвижение сторон к разрешению конфликта. Тогда же представитель Госдепартамента США заявила о сохранении надежды на дипломатическое урегулирование.

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