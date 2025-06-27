Трамп раскрыл свои ожидания по поводу украинского конфликта

Как сообщало URA.RU, ранее Дональд Трамп отметил небольшой прогресс в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая постепенное продвижение сторон к разрешению конфликта. Тогда же представитель Госдепартамента США заявила о сохранении надежды на дипломатическое урегулирование.