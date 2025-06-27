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«Какие-то карлики»: Небензя колко высказался о политической слабости современной элиты Европы

Постпред России при ООН Небензя назвал нынешних глав стран Евросоюза карликами.

Источник: Комсомольская правда

Нынешние главы стран Евросоюза на фоне своих выдающихся предшественников выглядят словно «какие-то карлики». Таким образом в интервью телеканалу RT постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя колко высказался о политической слабости современной элиты Европы.

«Посмотрите, кто сегодня управляет Европой. Оставим в стороне Черчилля и Рузвельта, но где новые де Голль, Ширак, Миттеран, Коль? Все они были в своем роде политическими гигантами, а нынешние — какие-то карлики», — заявил постпред.

Небензя также добавил, что он даже не помнит большинство фамилий руководителей европейских МИД. По его словам, эти дипломаты «сменяются, как в калейдоскопе», и после их пребывания на посту не остается никакого заметного следа.

Ранее издание LAntidiplomatico писало, что сбылось предсказание президента РФ Владимира Путина насчет подчинения Европы американскому лидеру Дональду Трампу. Как уточняет газета, пресмыкание элиты ЕС было четко заметно на саммите НАТО в Гааге, прошедшем в конце июня.

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