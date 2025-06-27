«Посмотрите, кто сегодня управляет Европой. Оставим в стороне Черчилля и Рузвельта, но где новые де Голль, Ширак, Миттеран, Коль? Все они были в своем роде политическими гигантами, а нынешние — какие-то карлики», — заявил постпред.
Небензя также добавил, что он даже не помнит большинство фамилий руководителей европейских МИД. По его словам, эти дипломаты «сменяются, как в калейдоскопе», и после их пребывания на посту не остается никакого заметного следа.
Ранее издание LAntidiplomatico писало, что сбылось предсказание президента РФ Владимира Путина насчет подчинения Европы американскому лидеру Дональду Трампу. Как уточняет газета, пресмыкание элиты ЕС было четко заметно на саммите НАТО в Гааге, прошедшем в конце июня.