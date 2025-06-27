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Путин заявил в Минске, что будет с удовольствием готовиться ко встрече с Трампом

Путин заявил, что будет с удовольствием готовиться ко встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в Минске на вопросы журналистов, назвал вполне возможной свою встречу Дональдом Трампом, пишет ТАСС.

Путин заявил о возможности встречи с президентом США Трампом:

— А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить.

Кроме того, он отметил, что «в целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чем-то выравниваться»:

— Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше.

Путин также сказал, что рабочий контакт между основными ведомствами налажен.

Ранее Путин напомнил в Минске про соринку в чужом глазу, сказав о вооружении Запада.

Еще Путин заявил в Минске, что РФ готова отдать Украине еще три тысячи тел погибших.

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