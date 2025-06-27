Трамп заявил, что спас Хаменеи «от ужасной и позорной смерти»

«Они (Иран. — РБК) вечно злые, агрессивные и несчастные, и посмотрите, к чему это привело — выжженная, разрушенная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика и СМЕРТЬ повсюду. У них нет надежды, и ситуация будет только ухудшаться!» — также заявил Трамп. В заключение он заявил Ирану, что «с МЕДОМ можно добиться большего, чем с УКСУСОМ».