Трамп заявил, что спас Хаменеи «от ужасной и позорной смерти»

«Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ УЖАСНОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему даже не нужно говорить: “СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!” — написал он.
При этом Трамп отметил, что работал над отменой санкций против Ирана, но так как он получает «заявления, полные гнева, ненависти и отвращения», то и направленные на снятие ограничений действия прекращаются.
«Они (Иран. — РБК) вечно злые, агрессивные и несчастные, и посмотрите, к чему это привело — выжженная, разрушенная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика и СМЕРТЬ повсюду. У них нет надежды, и ситуация будет только ухудшаться!» — также заявил Трамп. В заключение он заявил Ирану, что «с МЕДОМ можно добиться большего, чем с УКСУСОМ».
Война между Израилем и Ираном продолжалась с 13 по 24 июня. Она началась с израильских ударов по иранской территории, на которые Тегеран ответил своими ударами по Израилю. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. На следующий день Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре.
До войны США и Иран вели переговоры о новой ядерной сделке. Израиль обосновал начало своей операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. Об этом же заявлял и Трамп.
Хаменеи во время боевых действий находился в бункере, писала The New York Times, он понимал, что его могут убить, и собирался принять гибель как мученическую. Также он назвал имена трех возможных преемников на случай смерти, узнала газета. Кто они, не раскрывалось.
26 июня верховный лидер заявил о победе над «сионистским режимом», то есть Израилем, и над «американским режимом». По его словам, США вступили в войну, опасаясь, что Израиль «будет полностью уничтожен». «Но никакой выгоды от этой войны не было. И здесь исламская республика одержала победу и в ответ нанесла Америке жестокую пощечину», — подчеркнул Хаменеи.