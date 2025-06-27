Президент России Владимир Путин затронул ключевые вопросы международной политики, обороны и бюджета. Глава государства подчеркнул, что эпоха «игры в одни ворота» с Западом завершилась, а Россия больше не намерена мириться с односторонним подходом в международных отношениях. Об этом он заявил, 27 июня выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции в Минске по завершении двухдневного визита в Белоруссию.
Путин отметил, что западные страны ведут себя лицемерно, обвиняя Москву в агрессии, при этом активно наращивая собственные военные бюджеты и размещая инфраструктуру у границ России.
После признания независимости республик Донбасса на Россию было оказано беспрецедентное давление, несмотря на то что конфликт на востоке Украины развивался в течение многих лет при непосредственном участии западных стран, напомнил Путин. При этом на Западе стараются игнорировать предшествующие события, словно забыв об их длительной вовлеченности в происходящее.
«Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы, военные, ну пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности. Сейчас поясню почему. Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много», — сказал российский лидер.
Президент также подчеркнул, что рост военных расходов в странах НАТО и ЕС говорит не о безопасности, а о наступательной политике, которая демонстрирует их агрессивные намерения. В качестве примера Путин напомнил о доле оборонных затрат в российском бюджете и заявил, что несмотря на ощутимую нагрузку, страна успешно справляется с финансовыми и экономическими вызовами, сохраняя стабильность и выполняя все необходимые обязательства.
Президент России заявил, что обвинения в агрессии против Москвы необоснованны. По его словам, именно западные страны ведут деструктивную политику, вмешиваясь во внутренние дела других государств. Путин отметил, что Европа наращивает вооружения, но Россия имеет все необходимое для обеспечения своей безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин отметил нестабильную экономическую ситуацию в Германии и Франции. Обе страны находятся на грани рецессии. Президент России заявил, что ведущие европейские экономики сейчас испытывают серьёзные трудности.