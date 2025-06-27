Путин: эпоха игры в одни ворота с Западом завершилась

«Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы, военные, ну пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности. Сейчас поясню почему. Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много», — сказал российский лидер.