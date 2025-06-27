Президент тужился, но вырваться не смог: Макрона ловко поставили на место одной рукой

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог вырваться из рукопожатия главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Гааге. Кадры инцидента появились в Сети.
Как известно, саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня. И во время него одной из главных «звезд» стал именно Макрон. Правда, далеко не в лучшем свете. В Сети начали смеяться над тем, как его унизил Эрдоган во время рукопожатия на мероприятии.
Как можно заметить на видео, в момент приветствия глава Турции крепко сжимает руку французского коллеги. Причем настолько сильно, что тот не может вырваться. Затем Эрдоган слегка толкает Макрона, пытаясь поменяться местами. И ему удается. Даже без особых усилий.
В свою очередь, Макрон просто… терпел. Он стоял с напряженным лицом, но вырваться из рукопожатия так и не смог. Да и говорить что-либо тоже не стал.
Тем временем о случившемся уже высказался французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что данный инцидент стал лишь очередным унижением Макрона. По его словам, поиздеваться над французским президентом стремятся многие. Все из-за проявляемого им эгоцентризма и лживости.