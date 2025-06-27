Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент тужился, но вырваться не смог: Макрона ловко поставили на место одной рукой

Макрон не смог вырваться из рукопожатия Эрдогана на саммите НАТО в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог вырваться из рукопожатия главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Гааге. Кадры инцидента появились в Сети.

Как известно, саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня. И во время него одной из главных «звезд» стал именно Макрон. Правда, далеко не в лучшем свете. В Сети начали смеяться над тем, как его унизил Эрдоган во время рукопожатия на мероприятии.

Как можно заметить на видео, в момент приветствия глава Турции крепко сжимает руку французского коллеги. Причем настолько сильно, что тот не может вырваться. Затем Эрдоган слегка толкает Макрона, пытаясь поменяться местами. И ему удается. Даже без особых усилий.

В свою очередь, Макрон просто… терпел. Он стоял с напряженным лицом, но вырваться из рукопожатия так и не смог. Да и говорить что-либо тоже не стал.

Тем временем о случившемся уже высказался французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что данный инцидент стал лишь очередным унижением Макрона. По его словам, поиздеваться над французским президентом стремятся многие. Все из-за проявляемого им эгоцентризма и лживости.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше