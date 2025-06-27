Президент тужился, но вырваться не смог: Макрона ловко поставили на место одной рукой

Как известно, саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня. И во время него одной из главных «звезд» стал именно Макрон. Правда, далеко не в лучшем свете. В Сети начали смеяться над тем, как его унизил Эрдоган во время рукопожатия на мероприятии.