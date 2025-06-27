Россия пыталась решить проблему Донбасса восемь лет, но Запад обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что восемь лет в Донбассе велась кровавая война против гражданского населения. «И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом», — сказал Путин, напомнив, что экс-канцлер ФРГ и экс-президент Франции публично заявляли, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а подписали их, чтобы накачать киевский режим оружием.
По словам главы государства, Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе.
Путин также заявлял, что Россию обманули по поводу нерасширения НАТО на восток. Он назвал расширение НАТО агрессивным поведением Запада.