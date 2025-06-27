Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса

Президент России подчеркнул, что Запад все эти годы обманывал Россию.

Источник: Аргументы и факты

Россия пыталась решить проблему Донбасса восемь лет, но Запад обманывал и вел там необъявленную войну, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что восемь лет в Донбассе велась кровавая война против гражданского населения. «И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом», — сказал Путин, напомнив, что экс-канцлер ФРГ и экс-президент Франции публично заявляли, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а подписали их, чтобы накачать киевский режим оружием.

По словам главы государства, Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы положить конец кровопролитию в Донбассе.

Путин также заявлял, что Россию обманули по поводу нерасширения НАТО на восток. Он назвал расширение НАТО агрессивным поведением Запада.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше