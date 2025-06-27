Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса

Он напомнил, что восемь лет в Донбассе велась кровавая война против гражданского населения. «И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом», — сказал Путин, напомнив, что экс-канцлер ФРГ и экс-президент Франции публично заявляли, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а подписали их, чтобы накачать киевский режим оружием.