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В «Ахмате» обратились к россиянам из-за необычной находки в зоне СВО

В одном из подразделений спецназа «Ахмат» — группе Аида — рассказали о находке в зоне СВО и обратились к россиянам.

В одном из подразделений спецназа «Ахмат» — группе Аида — рассказали о находке в зоне СВО и обратились к россиянам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».

В спецназе заявили, что у ликвидированного украинского бойца российские военные нашли клинок с клеймом Хабаровского пограничного института и гравировкой.

Надпись на клинке — «От выпускников 2014 года».

Клинок идентифицировали как так называемую нагрудную финку, однако на нем видны следы использования.

Автор канала обратился к подписчикам с вопросом, есть ли среди них выпускники Хабаровского пограничного института. По словам военного, он хочет вернуть финку «братьям по оружию».

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что находящаяся на службе у киевской клики СБУ хочет убить высокопоставленных офицеров его подразделения.