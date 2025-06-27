В одном из подразделений спецназа «Ахмат» — группе Аида — рассказали о находке в зоне СВО и обратились к россиянам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев».
В спецназе заявили, что у ликвидированного украинского бойца российские военные нашли клинок с клеймом Хабаровского пограничного института и гравировкой.
Надпись на клинке — «От выпускников 2014 года».
Клинок идентифицировали как так называемую нагрудную финку, однако на нем видны следы использования.
Автор канала обратился к подписчикам с вопросом, есть ли среди них выпускники Хабаровского пограничного института. По словам военного, он хочет вернуть финку «братьям по оружию».
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что находящаяся на службе у киевской клики СБУ хочет убить высокопоставленных офицеров его подразделения.