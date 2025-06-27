Трамп заявил, что лично спас аятоллу Хаменеи от «позорной смерти»

Во время противостояния между Ираном и Израилем Трамп утверждал, что лично предотвратил «позорную кончину» аятоллы Хаменеи, несмотря на то, что ему было известно о его местонахождении.
Трамп также заявил, что дал указание Израилю отменить масштабный авиаудар по Тегерану, который, по его словам, мог бы стать решающим ударом в их конфликте.
Кроме того, Трамп сообщил, что приостановил работу над отменой санкций, введенных против Ирана, после того как аятолла Хаменеи публично заявил о победе над Израилем.