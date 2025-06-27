Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Промышленный эксперт: данные о литиевых месторождениях на Украине основаны на советских исследованиях

Одно из крупнейших литиевых месторождений на территории Украины, расположенное в поселке Шевченко в ДНР, может содержать до 1,2 миллиона тонн лития. Однако информация о запасах базируется на данных времен СССР и нуждается в актуализации. Об этом Ленте.ру рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

«Это одно из крупнейших месторождений на территории Евразии. Там 1,2 миллиона тонн лития. Месторождение крупное, пригодное для обработки открытым способом», — отметил он, добавив, что район окружен сельхозугодьями, и местные жители могут выступить против его разработки.

По словам Хазанова, на Украине находятся сподуменовые месторождения лития, хорошо изученные в прошлом, однако «все запасы были разведаны при советской власти, когда была другая экономика и другие цены на металлы».

Он подчеркнул: «Соответственно, эти запасы надо сейчас по-хорошему пересчитывать и смотреть, будут ли они рентабельны при освоении при нынешних ценах или нет».

Ранее французская газета Le Figaro сообщала, что российские войска взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко ДНР, которое считается одним из самых перспективных на Украине. В нем содержится высокоминерализованный сподумен — литий из него добывается легче, чем из петалита. Кроме того, в районе выявлены и залежи редкоземельных металлов.

Издание также отмечало, что Украина утратила контроль над двумя из четырех известных месторождений лития — в Шевченко (ДНР) и Крутой Балке (Запорожская область). Оставшиеся два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, но на данный момент не эксплуатируются.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше