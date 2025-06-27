«Это одно из крупнейших месторождений на территории Евразии. Там 1,2 миллиона тонн лития. Месторождение крупное, пригодное для обработки открытым способом», — отметил он, добавив, что район окружен сельхозугодьями, и местные жители могут выступить против его разработки.
По словам Хазанова, на Украине находятся сподуменовые месторождения лития, хорошо изученные в прошлом, однако «все запасы были разведаны при советской власти, когда была другая экономика и другие цены на металлы».
Он подчеркнул: «Соответственно, эти запасы надо сейчас по-хорошему пересчитывать и смотреть, будут ли они рентабельны при освоении при нынешних ценах или нет».
Ранее французская газета Le Figaro сообщала, что российские войска взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко ДНР, которое считается одним из самых перспективных на Украине. В нем содержится высокоминерализованный сподумен — литий из него добывается легче, чем из петалита. Кроме того, в районе выявлены и залежи редкоземельных металлов.
Издание также отмечало, что Украина утратила контроль над двумя из четырех известных месторождений лития — в Шевченко (ДНР) и Крутой Балке (Запорожская область). Оставшиеся два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области, но на данный момент не эксплуатируются.