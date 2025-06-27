В Госдуме допустили ужесточение наказания для Telegram и WhatsApp

Он отметил, что месенджер Telegram не соблюдает законы о локализации персональных данных и удалении запрещенного контента. «Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал депутат во время выступления на Международном Невском форуме в Санкт-Петербурге.