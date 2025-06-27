В Госдуме допустили ужесточение наказания для Telegram и WhatsApp

В России после создания национального мессенджера может быть ужесточено наказание для зарубежных платформ за несоблюдение законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Он отметил, что месенджер Telegram не соблюдает законы о локализации персональных данных и удалении запрещенного контента. «Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал депутат во время выступления на Международном Невском форуме в Санкт-Петербурге.
Боярский добавил, что власти не хотели строго наказывать мессенджеры, чтобы не создавать неудобств российским пользователям. «Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp* и Telegram, — это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — пояснил он.
Парламентарий подчеркнул, что совсем запрещать популярные мессенджеры российские власти не намерены и приглашают их руководство к сотрудничеству.
Ранее Боярский уже заявлял, что отключения Telegram и WhatsApp в России не планируется. Он также отмечал, что мессенджеры больше не смогут игнорировать требования российских законов.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.