Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

«Так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе — на агрессивности России. А это ровно все наоборот», — сказал глава государства.