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Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана

Дональд Трамп заявил, что работал над возможной отменой санкций и другими мерами.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана после слов верховного лидера страны Али Хаменеи о победе над Израилем.

«В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, Али Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по результатам конфликта. При этом он поздравил нацию.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США могут выдвинуть требования к Ирану, которые касаются не только прекращения обогащения урана, но и передачи всего накопленного иранского уранового запаса.

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