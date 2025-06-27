Лидер США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана после слов верховного лидера страны Али Хаменеи о победе над Израилем.
«В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, Али Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по результатам конфликта. При этом он поздравил нацию.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США могут выдвинуть требования к Ирану, которые касаются не только прекращения обогащения урана, но и передачи всего накопленного иранского уранового запаса.