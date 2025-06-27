Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана

«В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.