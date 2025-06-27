Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, следовавший в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи с самолетом, прибывшим из Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
«27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что одно судно задело крылом хвост другого. Поврежденным судам причинен незначительный, устранимый ущерб. По факту инцидента с самолетами проводится доследственная проверка. -0-