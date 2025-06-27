Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

«27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», — говорится в сообщении.