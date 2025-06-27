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Трамп заявил, что спас главу Ирана от унизительной смерти в конфликте с Израилем

Глава США сообщил, что лично отдал распоряжение Израилю отказаться от масштабного удара по Тегерану.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно сообщил, что лично спас лидера Ирана Али Хаменеи от «унизительной смерти» в ходе конфликта с Израилем. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время брифинга с журналистами.

Трамп подчеркнул, что был осведомлен о местонахождении главы Исламской Республики, но, несмотря на это, принял решение вмешаться и предотвратить его гибель.

По словам президента Штатов, он лично отдал распоряжение израильскому правительству отказаться от масштабного авиаудара по Тегерану. Он отметил, что эта атака могла бы стать «финальным нокаутом» в противостоянии двух государств.

Ранее Дональд Трамп обратился к Ирану с жестким предупреждением. Он заявил, что США немедленно нанесут удар по стране, если разведка получит сведения о возобновлении ядерной программы Тегерана и новых попытках обогащения урана.

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