Небензя заявил о политической смерти Зеленского

Однако украинцы придерживаются другого мнения. Так, согласно данным опроса компании Socis, бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.