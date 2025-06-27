«6,3% ВВП на оборону»: военные расходы, планы на переговоры с Украиной и другие заявления Путина

По словам Путина, Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной.
Россия тратит 6,3% своего ВВП на оборону, что составляет 13,5 триллиона рублей. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин во время выступления перед журналистами. Кроме того, Россия, по словам президента, завершит специальную военную операцию (СВО) с нужным для страны результатом. А различия в содержании меморандумов, представленных Москвой и Киевом, не стали неожиданностью для главы государства.
Также президент РФ подчеркнул, что чем больше санкций вводится против России, тем хуже для тех, кто это делает. А экономика западных стран вскоре может «сдохнуть». Подробнее о заявлениях российского лидера — в материале URA.RU.
Об окончании украинского конфликта и переговорах.
Президент РФ сообщил, что существующие проекты меморандумов, направленных на разрешение конфликта между Россией и Украиной, значительно отличаются друг от друга. Тем не менее, переговорный процесс между сторонами продолжается. Путин подчеркнул, что расхождения в содержании документов являются ожидаемыми и не вызывают удивления.
Проведение обменов пленными способствует созданию предпосылок для содержательного диалога между РФ и Украиной относительно ключевых вопросов. Помимо этого, российская сторона выразила готовность передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих. После проведения гуманитарных обменов Москва и Киев намерены поддерживать дальнейшие контакты.
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В данный момент главы российской и украинской делегаций ведут консультации о возможном времени проведения очередного раунда переговоров. Как подчеркнул Путин, стороны поддерживают регулярную связь.
«Они (руководители переговорных групп с обеих сторон — прим. URA.RU) сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи», — сказал президент России. Кроме того, Путин отметил, что Москва готова организовать очередную встречу с Киевом в Стамбуле.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия планирует продолжать проведение СВО до достижения поставленных целей. По словам российского лидера, именно они, а не агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО, определяет стратегию России.
О расходах РФ и Европы на оборону.
Страны Европы тратят деньги на американский ОПК, отметил российский лидерФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Россия тратит 6,3% своего ВВП на оборону, что составляет 13,5 триллиона рублей из 223 трлн ВВП. Он отметил, что затраты оказались значительными, и государство столкнулось с инфляционными последствиями, однако прилагает усилия для их минимизации.
По словам президента, в экономической политике страна руководствуется принципами рациональности. В отличие от Европы, которая, по мнению главы государства, сосредоточена только на расходах на оборону и готовится к агрессивным действиям против России, Москва, наоборот, планирует сокращение таких расходов.
«А они (страны Европы — прим. URA.RU) свои 5% будут тратить на что? На закупку вооружения США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем сокращение расходов на оборону. А Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» — отметил Путин.
О введении санкций против России.
Чем больше санкций против РФ, тем хуже для тех, кто их вводит, сказал ПутинФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российский лидер заявил, что увеличение количества санкций, вводимых странами Евросоюза, оборачивается негативными последствиями для самих инициаторов ограничительных мер. Такое мнение Владимир Путин высказал, комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с предложением о введении нового пакета санкций против РФ.
В частности, предполагается возможность установления нового ценового потолка на российскую нефть на уровне 45 долларов за баррель. Также планируется применение вторичных ограничений в отношении покупателей этого сырья.
«Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом», — подчеркнул российский лидер.
Также глава государства отметил, что влияние западных санкций на российский энергетический сектор будет незначительным. Мировой спрос на нефть продолжает увеличиваться, и странам Запада вряд ли удастся полностью отказаться от импорта российских энергоносителей или заблокировать их поставки на международный рынок. К тому же, подчеркнул Путин, западная экономика вскоре придет в упадок.
«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — сказал Путин.
Об усилиях Трампа по Украине и отношениях с США.
Путин заявил о готовности встретиться с ТрампомФото: Официальный сайт Президента РФ.
По словам российского лидера, президент США Дональд Трамп предпринимает активные усилия для содействия урегулированию конфликта на Украине. Разрешение украинского кризиса на практике оказывается значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это подтверждают и заявления американского лидера, сделанные после более глубокого ознакомления с данной проблемой.
Кроме того, глава государства отметил, что Россия и Соединенные Штаты располагают значительным потенциалом для развития экономического сотрудничества. По словам Владимира Путина, благодаря действиям Дональда Трампа наблюдается постепенное улучшение двусторонних отношений. Глава российского государства подчеркнул, что открыт для диалога и личных встреч, включая переговоры с американским лидером.