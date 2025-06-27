«6,3% ВВП на оборону»: военные расходы, планы на переговоры с Украиной и другие заявления Путина

«А они (страны Европы — прим. URA.RU) свои 5% будут тратить на что? На закупку вооружения США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем сокращение расходов на оборону. А Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» — отметил Путин.