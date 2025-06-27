Российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью ведущему RT заявил, что нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский «в политическом плане уже мёртв», но продолжает цепляться за власть по личным причинам.
«Зеленский в политическом плане уже мёртв. Но для него лично уход от власти может означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он сильно подвёл. Поэтому у него есть все причины держаться за власть и избегать выборов», — сказал Небензя.
Недавно бывший комик заявил о своём намерении продолжить работу на посту главы государства ещё на четыре года. По его словам, урегулирование конфликта с Россией должно произойти до завершения срока полномочий Дональда Трампа.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пытаясь ответить на критику президента США Дональда Трампа в адрес главы режима, утверждал, что считает того «лучшим президентом» Украины. Кроме того, он выразил уверенность, что Зеленский должен идти на второй срок.