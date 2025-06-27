Информация о якобы тотальной невыплате наград за операцию «Поток», проведенную во время освобождения Курской области от ВСУ, не соответствует действительности. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.
Журналист подчеркнул, что лично знаком с российскими бойцами, которые получили награды за участие в операции «Поток» в Курской области. Поэтому слухи о якобы недополученных им средствах — не более, чем очередной вброс.
«Информация о том, что никто не получил награды за эту уникальную операцию не соответствует действительности. Я знаю лично людей, награжденных орденами Мужества. И это реальные участники», — написал Коц.
Он также отметил, что в пятницу, 27 июня, поговорил с командирами двух подразделений ВС России. И в доверенных им личных составах также имеются награжденные солдаты.
«В обоих есть награжденные Мужиками среди реальных участников. Их десятки», — добавил журналист.
Военкор добавил, что считает каждого участника операции «Поток» настоящим героем. Независимо от того, кем является человек — добровольцем или подписавшим контракт.
«Считаю правильным учредить особый знак отличия за участие в операции, которым должны быть награждены все, кто прошел через трубу, а не залез в нее пофоткаться», — подытожил Коц.
Немногим ранее военкор высказался о ситуации в Харьковской области. В частности, об освобождении там села Новая Кругляновка. Он отметил, что благодаря этому удастся контролировать логистику боевиков Вооруженных сил Украины. Все благодаря расположению поселка.