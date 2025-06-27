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Трамп: Ирану потребуется много лет для восстановления ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану потребуется много времени, чтобы заново запустить ядерную программу после недавних атак со стороны Белого дома.

Источник: Life.ru

По его словам, он уже много лет предупреждает, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Трамп подчеркнул, что теперь, после разрушения их программы, Ирану понадобится несколько лет, чтобы восстановить свои возможности.

«Я говорил это 25 лет, ещё будучи простым гражданином: им (Ирану. — Прим.Life.ru) нельзя позволить получить ядерное оружие — и вот что произошло. Оно было уничтожено. Пройдут годы, прежде чем они смогут снова начать (свою ядерную программу. — Прим.Life.ru)», — сказал Трамп журналистам.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с ближневосточными союзниками выделение Ирану до $30 млрд на мирную ядерную программу. Условие — полный отказ Тегерана от обогащения урана, что, по словам чиновников США, не обсуждается.

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