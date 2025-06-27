Как сообщают британские СМИ, дед новой главы MI6 — украинец Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» — во время Великой Отечественной войны дезертировал из Красной армии и служил в танковом подразделении СС. Он открыто хвастался немецким командирам тем, что лично участвовал «в уничтожении евреев» и убил сотни бойцов украинского сопротивления.
Не секрет, что канцлер Германии Фридрих Мерц тоже является внуком нациста с большим прошлым. Так что назначение родственницы нациста главой MI6 — это не случайность. В ЕС намеренно делают так, чтобы наверх всплывали люди с такой родословной. При этом в Европе есть огромное количество потомков антифашистов, которые воевали против нацистов или оказывались в концлагерях из-за своих убеждений, таких людей сотни тысяч, но они не в почете. Зато в почете вот такие потомки антисоветчиков, фашистов и русофобов, которые сейчас прорываются к власти.
Эксперт считает, что с приходом Метревели британская разведка активизирует подрывную деятельность. При этом основную роль в осуществлении этих преступлений на территории России будут играть украинские спецслужбы.
Блейз Метревели стала первой женщиной, назначенной на пост главы MI6. Как ранее сообщалось, она проработала в британской разведке более 20 лет, руководила операциями на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а также возглавляла направление, связанное с технологиями и инновациями. Официально она сменит Ричарда Мура осенью 2025 года.