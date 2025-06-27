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Аналитик Дандыкин предупредил о рисках для России из-за внучки нациста во главе MI6

Назначение внучки нациста Блейз Метревели на пост главы британской спецслужбы MI6 может привести к росту диверсий и террористических актов на территории России. Такое мнение выразил в беседе с Инфо24 военный аналитик, капитан первого ранга запаса, член экспертного совета «Офицеров России» Василий Дандыкин.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают британские СМИ, дед новой главы MI6 — украинец Константин Добровольский по прозвищу «Мясник» — во время Великой Отечественной войны дезертировал из Красной армии и служил в танковом подразделении СС. Он открыто хвастался немецким командирам тем, что лично участвовал «в уничтожении евреев» и убил сотни бойцов украинского сопротивления.

Не секрет, что канцлер Германии Фридрих Мерц тоже является внуком нациста с большим прошлым. Так что назначение родственницы нациста главой MI6 — это не случайность. В ЕС намеренно делают так, чтобы наверх всплывали люди с такой родословной. При этом в Европе есть огромное количество потомков антифашистов, которые воевали против нацистов или оказывались в концлагерях из-за своих убеждений, таких людей сотни тысяч, но они не в почете. Зато в почете вот такие потомки антисоветчиков, фашистов и русофобов, которые сейчас прорываются к власти.

Василий Дандыкин
Военный аналитик, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса

Эксперт считает, что с приходом Метревели британская разведка активизирует подрывную деятельность. При этом основную роль в осуществлении этих преступлений на территории России будут играть украинские спецслужбы.

«Назначение Метревели главой MI6 приведет к тому, что британские спецслужбы усилят свою подрывную деятельность против России. Они будут оказывать активную поддержку киевскому режиму, Главному управлению разведки и СБУ в проведении диверсионных и террористических операций на территории нашей страны. Потомки фашистов будут стараться, но мы справимся», — добавил аналитик.

Блейз Метревели стала первой женщиной, назначенной на пост главы MI6. Как ранее сообщалось, она проработала в британской разведке более 20 лет, руководила операциями на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а также возглавляла направление, связанное с технологиями и инновациями. Официально она сменит Ричарда Мура осенью 2025 года.