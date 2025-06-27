Не секрет, что канцлер Германии Фридрих Мерц тоже является внуком нациста с большим прошлым. Так что назначение родственницы нациста главой MI6 — это не случайность. В ЕС намеренно делают так, чтобы наверх всплывали люди с такой родословной. При этом в Европе есть огромное количество потомков антифашистов, которые воевали против нацистов или оказывались в концлагерях из-за своих убеждений, таких людей сотни тысяч, но они не в почете. Зато в почете вот такие потомки антисоветчиков, фашистов и русофобов, которые сейчас прорываются к власти.