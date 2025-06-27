Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ганчев сообщил об объединении ВС РФ после освобождения Новой Кругляковки

Освобождение Новой Кругляковки на левом берегу реки Оскол указывает на объединение Вооружённых Сил России на Харьковском фронте. Об этом заявил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области.

Источник: Life.ru

«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Ганчев добавил, что сотрудники администрации пока не могут получить доступ в это село.

Напомним, днём 27 июня Вооруженные Силы России освободили населённый пункт Новая Кругляковка в Харьковской области в зоне специальной военной операции. По сведениям Минобороны РФ, активные действия подразделений группировки «Запад» способствовали установлению контроля над селом.