Ганчев сообщил об объединении ВС РФ после освобождения Новой Кругляковки

«Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — приводит его комментарий РИА «Новости».
Ганчев добавил, что сотрудники администрации пока не могут получить доступ в это село.
Напомним, днём 27 июня Вооруженные Силы России освободили населённый пункт Новая Кругляковка в Харьковской области в зоне специальной военной операции. По сведениям Минобороны РФ, активные действия подразделений группировки «Запад» способствовали установлению контроля над селом.