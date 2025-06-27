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Фицо: 18-й пакет санкций против РФ не будет иметь реального эффекта

Премьер-министр Словакии заявил, что новые антироссийские санкции кажутся значимыми, но успеха они иметь не будут.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет антироссийских санкций не будет иметь успеха, несмотря на кажущуюся значительность, передает Ruptly.

Фицо отметил, что о 18-м пакете санкций против РФ говорят повсюду, он кажется значимым. «Вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов», — сказал он.

По словам словацкого премьера, причин возвращаться к прошлому нет. «Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность — защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Отмечалось, что инициатором блокировки стал Фицо. Словацкий премьер предупреждал, что страна не поддержит новый пакет санкций, а вместо этого предложит отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с потенциальным прекращением поставок российских энергоносителей в ЕС.

Он выразил уверенность, что Еврокомиссия сможет продвинуть инициативу по прекращению импорта российского газа в страны ЕС.