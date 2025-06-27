Фицо: 18-й пакет санкций против РФ не будет иметь реального эффекта

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Отмечалось, что инициатором блокировки стал Фицо. Словацкий премьер предупреждал, что страна не поддержит новый пакет санкций, а вместо этого предложит отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с потенциальным прекращением поставок российских энергоносителей в ЕС.