У архиепископа Микаэла нет планов баллотироваться на должность премьер-министра Армении

Ара Зограбян, юрист архиепископа Микаэла, заявил, что его клиент не будет баллотироваться на должность премьер-министра Армении.
Адвокат Ара Зограбян проинформировал общественность о решении архиепископа Микаэла не участвовать в выборах на пост главы правительства Армении.
По данным СМИ, депутат парламентской фракции «Армения» Агнесса Хамоян сообщила, что оппозиция готова предложить архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост премьер-министра страны с целью инициирования процедуры отстранения от должности действующего премьера Никола Пашиняна.
«Учитывая текущее положение дел вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, наблюдаемое единство в обществе, а также заявления депутатов Овика Агазаряна и Акопа Асланяна о намерении поднять вопрос о недоверии Николу Пашиняну, предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяна в случае его согласия, фракция “Армения” выражает свою поддержку вотуму недоверия, под которым стоят подписи 28 депутатов», — цитирует слова Хамоян агентство РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о визите спецназа Службы национальной безопасности в резиденцию католикоса всех армян для задержания Микаэла Аджапахяна. В тот момент представители духовенства оказали сопротивление, препятствуя действиям силовиков. Однако впоследствии архиепископ добровольно вышел к сотрудникам правоохранительных органов и выразил готовность сотрудничать.