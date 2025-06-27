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«Без всяких сомнений»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Штаты могут нанести новые удары по Ирану, если получат данные о том, что Исламская республика обогащает уран до опасного уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», — ответил он соответствующий вопрос прессы.

Также Дональд Трамп выразил мнение, что восстановление иранской ядерной программы потребует значительного времени, особенно после предпринятых действий со стороны Соединённых Штатов. Он напомнил о своих давних предостережениях относительно недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. По словам Трампа, в результате произошедшего ущерба, Ирану понадобится несколько лет на воссоздание своего ядерного потенциала.

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