«Без всяких сомнений»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Также Дональд Трамп выразил мнение, что восстановление иранской ядерной программы потребует значительного времени, особенно после предпринятых действий со стороны Соединённых Штатов. Он напомнил о своих давних предостережениях относительно недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. По словам Трампа, в результате произошедшего ущерба, Ирану понадобится несколько лет на воссоздание своего ядерного потенциала.