«Без всяких сомнений»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

«Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», — ответил он соответствующий вопрос прессы.
Также Дональд Трамп выразил мнение, что восстановление иранской ядерной программы потребует значительного времени, особенно после предпринятых действий со стороны Соединённых Штатов. Он напомнил о своих давних предостережениях относительно недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. По словам Трампа, в результате произошедшего ущерба, Ирану понадобится несколько лет на воссоздание своего ядерного потенциала.
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