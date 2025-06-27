Мэр Одессы Труханов на русском языке отказал городу в праве быть русским

Ранее в ОВА приняли решение о переименовании в Одессе и области 84 объектов, в том числе улиц, названия которых напоминают о России или Советском Союзе. Мэр раскритиковал эту идею, указав на «логику деколонизаторов» и «обнуление» города. По его словам, глава ОВА намерен отказаться от всего, что сделало Одессу «мировым брендом».