Мэр Одессы Труханов на русском языке отказал городу в праве быть русским

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город не имеет права быть русским, и сделал это на русском языке. Видеозапись с его выступлением была опубликована в Telegram-канале «Типичная Одесса».
На Украине действует система штрафов за использование русского языка, но это не помешало Труханову говорить на русском. В видео он заявил, якобы «Одесса — это не русский город».Со слов Труханова, у города своя история и своя жизнь. Спор, как сообщается, разгорелся из-за памятника Александру Пушкину.
Недавно в администрации Одессы ответили на слова мэра об «обнулении» города.
Ранее в ОВА приняли решение о переименовании в Одессе и области 84 объектов, в том числе улиц, названия которых напоминают о России или Советском Союзе. Мэр раскритиковал эту идею, указав на «логику деколонизаторов» и «обнуление» города. По его словам, глава ОВА намерен отказаться от всего, что сделало Одессу «мировым брендом».