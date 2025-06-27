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Трамп отказался продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении

Американский президент Дональд Трамп отказался от продолжения диалога с Канадой о двустороннем торговом соглашении. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Truth Social.

Источник: Life.ru

«Мы прекращаем все обсуждения по торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно», — говорится в посте.

Руководствуясь решением Оттавы о введении цифрового налога, который затронет интересы американских IT-корпораций, президент США принял жесткие меры. Он обвинил Канаду в подражании европейской политике в отношении технологических гигантов.

В ответ на это, по словам американского лидера, Соединённые Штаты не только замораживают переговоры о новом торговом соглашении, но и готовятся ввести тарифы, затрагивающие бизнес канадских компаний на американской территории. О конкретных мерах и сроках их введения будет объявлено в течение недели.

Накануне глава США объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали новую торговую декларацию, которая уже была подписана обеими сторонами. Документ предполагает, что Поднебесная откроет свой рынок для американских производителей.

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