Трамп отказался продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении

В ответ на это, по словам американского лидера, Соединённые Штаты не только замораживают переговоры о новом торговом соглашении, но и готовятся ввести тарифы, затрагивающие бизнес канадских компаний на американской территории. О конкретных мерах и сроках их введения будет объявлено в течение недели.