США дали возможность российским банкам участвовать в транзакциях по атомной энергетике

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) объявил о продлении действия генеральных лицензий, позволяющих российским банкам участвовать в транзакциях, связанных с атомной энергетикой.
Американские власти приняли решение о продлении генеральной лицензии, дающей возможность проводить операции в сфере атомной энергетики с российскими банковскими учреждениями, подвергнутыми санкциям. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на официальную документацию OFAC (подразделение Минфина США, контролирующее иностранные активы).
Новый срок действия лицензии установлен до 19 декабря 2025 года. Предыдущая версия документа теряла силу 30 июня текущего года.
Изначально действие лицензии распространялось исключительно на Газпромбанк. OFAC мотивировало это временным исключением из санкционных ограничений необходимостью завершения проектов, стартовавших до внесения ГПБ в SDN List (перечень организаций, взаимодействие с которыми для американских компаний запрещено) 21 ноября 2024 года. Предполагается, что это касалось операций, связанных с добычей, обогащением урана и производством топлива для атомных станций. В то же время, OFAC подчеркивает, что действие лицензии не охватывает новые проекты, в частности, возведение АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.