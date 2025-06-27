США дали возможность российским банкам участвовать в транзакциях по атомной энергетике

Изначально действие лицензии распространялось исключительно на Газпромбанк. OFAC мотивировало это временным исключением из санкционных ограничений необходимостью завершения проектов, стартовавших до внесения ГПБ в SDN List (перечень организаций, взаимодействие с которыми для американских компаний запрещено) 21 ноября 2024 года. Предполагается, что это касалось операций, связанных с добычей, обогащением урана и производством топлива для атомных станций. В то же время, OFAC подчеркивает, что действие лицензии не охватывает новые проекты, в частности, возведение АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии.