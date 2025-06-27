Трамп неожиданно заявил об опасениях за свою жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что опасается за свою жизнь. По словам политика, у него от этого внутри «время от времени все опускается». Об этом пишут СМИ в пятницу.
Глава Белого дома сравнил статистику смертности среди людей, которые занимаются экстремальными видами деятельности, отметив, что жертвы среди них составляют доли процента, в то время как среди американских президентов — пять процентов.
На действующих и бывших глав государств нападали с оружием шесть раз, в результате покушений четыре из 45 лидеров США не выжили, добавил Трамп.
Он заявил, что если бы знал раньше об этом, то не стал бы избираться, так как это опасная профессия.
Напомним, на Трампа было совершено два покушения: 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании и в сентябре 2024 года во время игры Трампа в гольф.
Ранее Трамп заявил, что во время противостояния между Ираном и Израилем он лично предотвратил «позорную кончину» аятоллы Хаменеи, несмотря на то, что ему было известно о его местонахождении.