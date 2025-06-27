Россия прекращает сотрудничество со Швецией по обмену данными о ядерных объектах

Ранее стало известно, что власти Швеции объявили о планах вложить 100 миллионов крон (примерно 10 миллионов долларов США) в реконструкцию бункеров гражданской обороны. Это решение было принято после того, как страна предупредила своих граждан о необходимости быть готовыми к возможным военным угрозам в свете продолжающегося конфликта на Украине.