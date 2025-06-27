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Россия прекращает сотрудничество со Швецией по обмену данными о ядерных объектах

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД сообщить о денонсации шведской стороне.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам.

«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года», — указано в документе.

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать Швецию о данном решении.

Ранее стало известно, что власти Швеции объявили о планах вложить 100 миллионов крон (примерно 10 миллионов долларов США) в реконструкцию бункеров гражданской обороны. Это решение было принято после того, как страна предупредила своих граждан о необходимости быть готовыми к возможным военным угрозам в свете продолжающегося конфликта на Украине.