Bild: Украина получит от ФРГ почти на миллиард евро меньше обещанной суммы

Проект бюджета Германии на 2025 год предполагает выделение Украине суммы, которая почти на миллиард евро меньше ранее анонсированной оборонным ведомством помощи. Об этом сообщает газета Bild.
Министерство обороны ФРГ 18 июня заявило, что парламент уже одобрил выделение 7,3 миллиарда евро для Киева в 2025 году и в дальнейшем должен был согласовать выделение дополнительных 1,9 миллиарда евро, обещанных Владимиру Зеленскому министром обороны Борисом Писториусом. Предполагалось, что общий объем помощи в текущем году достигнет 9,2 миллиарда евро.
«Кабмин канцлера Фридриха Мерца… предоставит Украине почти на один миллиард евро меньше, чем несколько дней назад было обещано Писториусом в Киеве», — уточняется в статье.
В проекте бюджета, который во вторник утвердило немецкое правительство, на поддержку Украины выделено только 8,3 миллиарда евро. Однако Минобороны ФРГ отрицает наличие каких-либо ошибок в расчетах.
Представитель военного ведомства Германии заявил, что кабмин продолжит оказывать Украине помощь в обещанном объеме. Тот факт, что в проекте закона указана сумма в размере не 9 миллиардов, а 8,3 миллиарда, не имеет принципиального значения, отметил он.
По его словам, 1,9 миллиарда евро уже включены в сумму 8,3 миллиарда евро, что, по мнению газеты, явно расходится с предыдущими заявлениями министерства.
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