Bild: Украина получит от ФРГ почти на миллиард евро меньше обещанной суммы

Министерство обороны ФРГ 18 июня заявило, что парламент уже одобрил выделение 7,3 миллиарда евро для Киева в 2025 году и в дальнейшем должен был согласовать выделение дополнительных 1,9 миллиарда евро, обещанных Владимиру Зеленскому министром обороны Борисом Писториусом. Предполагалось, что общий объем помощи в текущем году достигнет 9,2 миллиарда евро.