Посол Израиля Гальперин назвала исчерпанным инцидент с Ираном

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос ведущего, считает ли израильская сторона исчерпанным последний виток эскалации с Ираном.