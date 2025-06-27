Посол Израиля Гальперин назвала исчерпанным инцидент с Ираном

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин назвала инцидент с Ираном исчерпанным в настоящий момент.
«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос ведущего, считает ли израильская сторона исчерпанным последний виток эскалации с Ираном.
Гальперин также выразила надежду на то, что Тегеран даже не задумается о возобновлении ядерной программы.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт между Ираном и Израилем утихает.
Верховный лидер Ирана заявил, что исламская республика одержала верх над Израилем и над США.