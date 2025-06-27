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Посол Израиля Гальперин назвала исчерпанным инцидент с Ираном

Симона Гальперин заявила, что Израиль добился того, чего собирался.

Источник: Аргументы и факты

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин назвала инцидент с Ираном исчерпанным в настоящий момент.

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос ведущего, считает ли израильская сторона исчерпанным последний виток эскалации с Ираном.

Гальперин также выразила надежду на то, что Тегеран даже не задумается о возобновлении ядерной программы.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт между Ираном и Израилем утихает.

Верховный лидер Ирана заявил, что исламская республика одержала верх над Израилем и над США.