Турция объявила о готовности принять третий раунд переговоров РФ и Украины

Немногим ранее о переговорах между Россией и Украиной высказался президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Москва уже сейчас готова к диалогу с Киевом. По его словам, нужно только согласовать время и место. В качестве последнего может быть выбран Стамбул.