Турция объявила о готовности принять третий раунд переговоров РФ и Украины

Турция готова принять третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел западноазиатского государства Хакан Фидан. Его слова передает A Haber.
Дипломат подчеркнул, что недавно, 26 июня, связывался с представителями обеих сторон украинского конфликта. На данный момент они, отметил Хикан, завершают реализацию соглашений, достигнутых в рамках второго раунда переговоров. В том числе, проводят обмен пленными. Киев также получает тела погибших солдат ВСУ.
«При наличии выполнения данных друг другу обещаний, мы видим волю у сторон на третий раунд переговоров. Российская сторона заявила уже об этом. Мы готовы принять переговоры», — сказал Фидан.
Немногим ранее о переговорах между Россией и Украиной высказался президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Москва уже сейчас готова к диалогу с Киевом. По его словам, нужно только согласовать время и место. В качестве последнего может быть выбран Стамбул.