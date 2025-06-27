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Россия денонсировала соглашение со Швецией об оповещении о ядерной аварии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией о ядерных установках.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене данными о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии. Документ опубликован на сайте официальной и правовой информации.

В документе отмечается, что главе МИД РФ поручено уведомить о принятом решении шведскую сторону.

Напомним, соглашение было подписано в Стокгольме 13 января 1988 года. Оно предполагало, что стороны будут не реже раза в год передавать друг другу данные о режимах эксплуатации ядерных установок.