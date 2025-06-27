Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский назвал самое тяжелое для Украины направление

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что самым тяжелым для ВСУ остается красноармейское (украинское название — покровское) направление.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что самым тяжелым для ВСУ остается красноармейское (украинское название — покровское) направление. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский заявил, что покровское направление остается «самым горячим».

По словам украинского главкома, здесь происходит ежедневно большое количество боестолкновений.

Генерал также отметил, что на этом направлении он провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

Ранее Владимир Зеленский назвал покровское направление самым сложным, так как там наблюдаются самые интенсивные сражения и ожесточенные бои. Читайте также: «В Киеве после саммита НАТО сообщили Зеленскому мрачные новости».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше