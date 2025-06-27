Сырский назвал самое тяжелое для Украины направление

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что самым тяжелым для ВСУ остается красноармейское (украинское название — покровское) направление. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сырский заявил, что покровское направление остается «самым горячим».
По словам украинского главкома, здесь происходит ежедневно большое количество боестолкновений.
Генерал также отметил, что на этом направлении он провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.
Ранее Владимир Зеленский назвал покровское направление самым сложным, так как там наблюдаются самые интенсивные сражения и ожесточенные бои. Читайте также: «В Киеве после саммита НАТО сообщили Зеленскому мрачные новости».