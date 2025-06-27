Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана

Дональд Трамп объявил о приостановке работы по смягчению санкций против Ирана — ему не понравилось высказывание лидера Исламской Республики о «победе» над Израилем. По его словам, «гнев, ненависть и отвращение» превратили Иран в «разрушенную, взорванную страну без будущего». Кроме того, президент США заявил, что «без сомнения» отдаст приказ о новых ударах, если узнает, что Тегеран продолжает ядерную программу.