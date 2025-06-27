Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана

Дональд Трамп объявил о приостановке работы по смягчению санкций против Ирана — ему не понравилось высказывание лидера Исламской Республики о «победе» над Израилем. По его словам, «гнев, ненависть и отвращение» превратили Иран в «разрушенную, взорванную страну без будущего». Кроме того, президент США заявил, что «без сомнения» отдаст приказ о новых ударах, если узнает, что Тегеран продолжает ядерную программу.
Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении работы над смягчением санкций против Ирана после заявлений верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи о победе над Израилем.
«Я работал над возможной отменой санкций и другими вопросами, которые дали бы Ирану лучшие шансы на полное, быстрое и окончательное восстановление Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
О победе над Израилем Хаменеи заявил накануне: по его словам, «сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен ударами Исламской Республики», а Соединенным Штатам Тегеран «нанес жестокую пощечину». Трамп счел высказывания иранского лидера проявлением «гнева, ненависти и отвращения», подчеркнув, что подобная позиция превратила Иран в «разрушенную, взорванную страну без будущего» с «разгромленной армией и ужасной экономикой».
На пресс-конференции в Белом доме Трамп также сообщил, что ~ «без сомнения» отдаст приказ о новых ударах по Ирану~, если Вашингтон узнает, что Исламская Республика снова обогащает уран.
«Конечно, без сомнения, абсолютно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Однако президент США добавил, что «не особо» беспокоится о возобновлении иранской ядерной программы.
«Они измотаны. Последнее, о чем они думают сейчас, — это ядерное оружие», — сказал американский лидер.
При этом Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что с иранских ядерных объектов, по которым ударили США, предварительно были вывезены материалы и оборудование. По его словам, сделать это незаметно и без специального транспорта было бы невозможно.
«Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые», — подчеркнул он.
Президент США добавил, что хотел бы, чтобы инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или другой авторитетной организации смогли осмотреть иранские ядерные объекты. Он снова заявил, что эти ~ядерные центры были «полностью уничтожены»~.
Также Трамп заверил, что Иран якобы хочет продолжить переговоры с США, но отметил, что если они состоятся, то ~Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала~.
«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, добавив, что «уже 25 лет говорит о недопустимости ядерного Ирана».
Удары по ядерным объектам.
США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня, атаковав центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции участвовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные сверхтяжелыми авиабомбами- «разрушителями бункеров» GBU-57. Они, как сообщали американские СМИ, были использованы против ядерного центра в Фордо, расположенного в подземном комплексе в гористой местности.
Кроме того, американские подлодки атаковали объекты в Натанзе и Исфахане с помощью крылатых ракет TLAM («Томагавк»). В Вашингтоне заявили, что целью операции было полное уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.
Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет утверждали, что программа «уничтожена полностью». Однако по данным телеканала CNN и газеты The New York Times, большая часть подземной инфраструктуры комплекса в Фордо уцелела, включая хранилища обогащенного урана. Иранские источники также заявили, что пострадали в основном вспомогательные сооружения и подъездные туннели.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее скорректировал заявление Хегсета, сказав, что атака лишь «существенно задержала» ядерную программу. Позднее на очередной пресс-конференции Хегсет ушел от ответа на вопрос журналистов о том, как Пентагон в столь короткие сроки смог оценить ущерб, нанесенный ядерным центрам в Иране. Трамп же со своей стороны обрушился с критикой на CNN и The New York Times и назвал их «фейковыми» изданиями.
«CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он в Truth Social.