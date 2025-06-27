В Турции заявили о большом ущербе для ядерных объектов Ирана

В Соединенных Штатах рассматривают перспективу вложения средств в иранскую гражданскую ядерную отрасль, с объемом инвестиций от 20 до 30 миллиардов долларов, в обмен на приостановку деятельности по обогащению урана. Каролин Левитт, представитель Белого дома, сообщила, что Вашингтон придерживается «дипломатической стратегии переговоров» с Тегераном для установления долгосрочного мира на территории Ближнего Востока.