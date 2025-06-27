Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Зеленский уже мертв в политическом плане

Василий Небензя заявил, что для Владимира Зеленского окончание правления будет означать гнев людей.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с RT, что Владимир Зеленский умер в политическом плане, для него конец правления будет означать ответственность за украденные деньги.

«В политическом плане Зеленский уже мертв. Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно: ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел», — заявил собеседник телеканала.

Василий Небензя добавил, что поэтому у Владимира Зеленского есть все причины держаться за власть и не проводить выборы на Украине.

Ранее Владимир Зеленский предложил украинцам, которые ждут начала выборов в стране, сменить гражданство. По его мнению, население Украины не хочет их проведения.

Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.
Читать дальше