Небензя: Зеленский уже мертв в политическом плане

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с RT, что Владимир Зеленский умер в политическом плане, для него конец правления будет означать ответственность за украденные деньги.
«В политическом плане Зеленский уже мертв. Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно: ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел», — заявил собеседник телеканала.
Василий Небензя добавил, что поэтому у Владимира Зеленского есть все причины держаться за власть и не проводить выборы на Украине.
Ранее Владимир Зеленский предложил украинцам, которые ждут начала выборов в стране, сменить гражданство. По его мнению, население Украины не хочет их проведения.