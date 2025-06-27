Пункты гумпомощи США в Палестине заподозрили в распространении муки с наркотиками

Власти сектора Газа заявили об обнаружении наркотических препаратов в муке, предназначенной для палестинцев и распространяемой через американо-израильские пункты гуманитарной помощи.
В сообщении, распространенном в пятницу в социальных сетях, выражается «глубокая обеспокоенность и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона, обладающих наркотическим действием, внутри мешков с мукой, полученных жителями в так называемых американо-израильских центрах раздачи помощи».
Администрация сектора в очередной раз призвала международное сообщество содействовать закрытию этих центров, которые правительство Газы называет «ловушками смерти» из-за повторяющихся случаев гибели людей, пытающихся получить продовольствие, от огня израильских военнослужащих.