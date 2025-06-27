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Архиепископ Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры

Cвященнослужитель предпочитает продолжать служение в церковной сфере и не намерен участвовать в политических процессах.

Источник: Аргументы и факты

Архиепископ Микаэл Аджапахян, задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти, выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.

Его заявление, опубликованное адвокатом Ара Зограбяном, подчеркивает, что священнослужитель предпочитает продолжать служение в церковной сфере и не намерен участвовать в политических процессах.

Ранее оппозиционная фракция «Армения» в парламенте выразила готовность предложить Аджапахяна в качестве кандидата на пост главы правительства для запуска процедуры импичмента Никола Пашиняна. Позднее аналогичную позицию озвучила и фракция «Честь имею».

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