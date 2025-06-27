Архиепископ Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры

Архиепископ Микаэл Аджапахян, задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти, выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.
Его заявление, опубликованное адвокатом Ара Зограбяном, подчеркивает, что священнослужитель предпочитает продолжать служение в церковной сфере и не намерен участвовать в политических процессах.
Ранее оппозиционная фракция «Армения» в парламенте выразила готовность предложить Аджапахяна в качестве кандидата на пост главы правительства для запуска процедуры импичмента Никола Пашиняна. Позднее аналогичную позицию озвучила и фракция «Честь имею».