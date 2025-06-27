Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может доказать свою готовность к мирному урегулированию конфликта, только прекратив мобилизацию и начав демобилизацию. В интервью RT дипломат подчеркнул, что эти шаги станут главным показателем серьезности намерений Киева.
Небензя отметил, что текущая позиция Украины, предполагающая возврат к границам 1991 года, нереалистична. По его словам, российская сторона хочет понять конечные цели переговорного процесса и истинную готовность украинских властей к диалогу. Однако, учитывая нежелание Киева вести переговоры в принципе, Москва сохраняет скептический взгляд на перспективы такого урегулирования.
«Нам нужно знать какой здесь собственно финал, какой в общих чертах будет эта ситуация в конечном счете. Насколько искренне украинская сторона готова вести переговоры, какова их позиция. На данный момент их позиция такова — вернуться к тому, что было в 1991 году. А это нереально», — заявил Небензя.
Ранее сообщалось, что Россия прекращает сотрудничество со Швецией по обмену данными о ядерных объектах.