Небензя: Украина хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально

«Нам нужно знать какой здесь собственно финал, какой в общих чертах будет эта ситуация в конечном счете. Насколько искренне украинская сторона готова вести переговоры, какова их позиция. На данный момент их позиция такова — вернуться к тому, что было в 1991 году. А это нереально», — заявил Небензя.