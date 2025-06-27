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Bild: Германия подняла истребители в небо из-за российского Ил-20М

Предположительно, Ил-20М вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу в небе над Балтийским морем были зафиксированы действия истребителей ВВС Германии, поднятых по тревоге из-за обнаружения российского самолёта Ил-20М.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники, воздушное судно было зафиксировано радарами НАТО около 09:02 по местному времени. Предположительно, Ил-20М вылетел из Калининграда и находился в международном воздушном пространстве без включённых транспондеров и без радиосвязи.

Примерно через полчаса с авиабазы Лаге в Германии были подняты два истребителя Eurofighter, которые перехватили российский самолёт и установили визуальный контакт на расстоянии около 100 километров от побережья. Несмотря на это, Ил-20М продолжал двигаться в западном направлении и лишь на удалении около 40 километров от острова Узедом изменил курс, взяв направление на север. При этом воздушные границы Германии нарушены не были.

По информации издания, с начала 2025 года это уже девятый случай, когда силы НАТО реагируют на появление российских военных самолётов вблизи границ. Российское Минобороны ранее подчёркивало, что все подобные полёты совершаются в соответствии с международными авиационными нормами.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал своевременным, внятным и исчерпывающим ответом утверждение правительством границ России в Балтийском море.

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