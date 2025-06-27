Bild: Германия подняла истребители в небо из-за российского Ил-20М

Примерно через полчаса с авиабазы Лаге в Германии были подняты два истребителя Eurofighter, которые перехватили российский самолёт и установили визуальный контакт на расстоянии около 100 километров от побережья. Несмотря на это, Ил-20М продолжал двигаться в западном направлении и лишь на удалении около 40 километров от острова Узедом изменил курс, взяв направление на север. При этом воздушные границы Германии нарушены не были.