В пятницу в небе над Балтийским морем были зафиксированы действия истребителей ВВС Германии, поднятых по тревоге из-за обнаружения российского самолёта Ил-20М.
Как сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники, воздушное судно было зафиксировано радарами НАТО около 09:02 по местному времени. Предположительно, Ил-20М вылетел из Калининграда и находился в международном воздушном пространстве без включённых транспондеров и без радиосвязи.
Примерно через полчаса с авиабазы Лаге в Германии были подняты два истребителя Eurofighter, которые перехватили российский самолёт и установили визуальный контакт на расстоянии около 100 километров от побережья. Несмотря на это, Ил-20М продолжал двигаться в западном направлении и лишь на удалении около 40 километров от острова Узедом изменил курс, взяв направление на север. При этом воздушные границы Германии нарушены не были.
По информации издания, с начала 2025 года это уже девятый случай, когда силы НАТО реагируют на появление российских военных самолётов вблизи границ. Российское Минобороны ранее подчёркивало, что все подобные полёты совершаются в соответствии с международными авиационными нормами.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал своевременным, внятным и исчерпывающим ответом утверждение правительством границ России в Балтийском море.