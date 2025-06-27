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Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

По словам Трампа, он сознательно принял решение не наносить удар по укрытию Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, якобы спасая его от «очень страшной и унизительной смерти».

По словам Трампа, он сознательно принял решение не наносить удар по укрытию Хаменеи, несмотря на точное знание его местонахождения и готовность вооружённых сил США и Израиля к атаке.

Экс-президент утверждает, что в тот момент Иран находился в состоянии серьезного упадка, а три стратегически важных ядерных объекта страны были уже уничтожены. Несмотря на это, Трамп якобы вмешался и не позволил союзным силам завершить операцию по устранению иранского лидера, тем самым, как он считает, проявив сдержанность и гуманизм.

Кроме того, Трамп сообщил, что по его прямому указанию Израиль отменил масштабный авиаудар по Тегерану, который, по его словам, мог бы стать «финальным нокаутом» в конфликте. Он уверен, что именно его решение предотвратило трагические последствия для руководства Ирана и дальнейшую эскалацию ситуации.

Ранее Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана после слов верховного лидера страны Али Хаменеи о победе над Израилем.

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