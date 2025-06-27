Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

Кроме того, Трамп сообщил, что по его прямому указанию Израиль отменил масштабный авиаудар по Тегерану, который, по его словам, мог бы стать «финальным нокаутом» в конфликте. Он уверен, что именно его решение предотвратило трагические последствия для руководства Ирана и дальнейшую эскалацию ситуации.